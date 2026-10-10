У Британії 32 пацієнти не мали рецидиву раку кишківника 33 місяці — ScienceDaily

У Великій Британії в межах клінічного дослідження NEOPRISM-CRC серед 32 пацієнтів із раком кишківника II або III стадії не зафіксували жодного рецидиву протягом 33 місяців спостереження. Перед операцією учасники отримували до дев’яти тижнів імунотерапії препаратом пембролізумаб, повідомляє ScienceDaily.

Дослідження охопило 32 пацієнтів

До випробування залучили пацієнтів із дефіцитом системи репарації неспарених основ ДНК та високою мікросателітною нестабільністю — dMMR/MSI-high. Такий генетичний профіль мають приблизно 10–15% людей із раком кишківника II або III стадії.

Учасників набрали у п’яти лікарнях Великої Британії. Замість стандартного підходу, який передбачає операцію з подальшою хіміотерапією протягом трьох—шести місяців, вони отримували пембролізумаб до хірургічного втручання.

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За попередніми даними, у 59% пацієнтів після імунотерапії та запланованої операції не виявили ознак злоякісної пухлини. У пацієнтів, у яких залишалися невеликі осередки хвороби, за період спостереження рак не зростав і не поширювався.

Аналіз крові для оцінки відповіді

Дослідники також розробили персоналізовані аналізи крові, щоб відстежувати пухлинну ДНК. Зникнення пухлинної ДНК із крові було тісно пов’язане з відсутністю залишкової пухлини після лікування.

Головний дослідник випробування, онколог Інституту раку Університетського коледжу Лондона Кай-Кін Шиу заявив, що відсутність рецидивів майже за три роки спостереження зміцнює впевненість у безпеці та ефективності пембролізумабу для пацієнтів із раком кишківника високого ризику. За його словами, персоналізовані аналізи крові та імунне профілювання потенційно можуть допомогти визначати, кому потрібна менш інтенсивна терапія, а кому — додаткове лікування.

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