Włoska linia lotnicza Neos rozpocznie 24 grudnia obsługę bezpośrednich lotów między lotniskiem Malpensa w Mediolanie a meksykańską wyspą Cozumel. Będzie to pierwsze bezpośrednie połączenie lotnicze Cozumelu z Europą, podaje Mexico News Daily.

Loty będą wykonywane w każdy czwartek samolotami Boeing 787 Dreamliner. Gubernatorka meksykańskiego stanu Quintana Roo Mara Lezama oświadczyła, że nowa trasa ma umożliwić turystom odwiedzenie Cozumelu i regionu Meksykańskich Karaibów.

Rozbudowa lotniska na Cozumelu

Lezama zwróciła również uwagę na rozbudowę lotniska na Cozumelu, która przewiduje budowę nowego terminalu. Według lokalnych mediów w lipcu prace były ukończone w 65%, a oddanie obiektu do użytku jest oczekiwane na początku 2027 roku.

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Nowe trasy Aeroméxico do USA

Meksykańskie Aeroméxico zaplanowało również trzy codzienne loty z Międzynarodowego Portu Lotniczego w Meksyku do Santa Any w hrabstwie Orange w Kalifornii, Fort Lauderdale na Florydzie i Portland w Oregonie. Według firmy analitycznej Cirium loty mają rozpocząć się odpowiednio 10, 14 i 21 stycznia 2027 roku i być obsługiwane samolotami Boeing 737. Daty mogą jeszcze ulec zmianie przed rozpoczęciem lotów.

Aeroméxico wznawia dwie z trzech tras po ich wcześniejszym zawieszeniu. Rozszerzenie stało się możliwe po tym, jak Departament Transportu USA 16 października zniósł ograniczenia dotyczące rozszerzania operacji z lotnisk w Meksyku i im. Felipe Ángelesa. Spór dotyczył przydziału slotów oraz przeniesienia lotów cargo na lotnisko im. Felipe Ángelesa.

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