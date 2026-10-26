意大利航空公司Neos将于12月24日开始运营米兰马尔彭萨机场与墨西哥科苏梅尔岛之间的直飞航班。这将是科苏梅尔与欧洲之间的首个直飞航空连接，Mexico News Daily报道称。

航班将于每周四由波音787梦想客机执飞。墨西哥金塔纳罗奥州州长玛拉·莱萨马表示，这条新航线将为游客提供前往科苏梅尔和墨西哥加勒比地区的机会。

科苏梅尔机场扩建

莱萨马还提到科苏梅尔机场的扩建项目，其中包括建设一座新航站楼。据当地媒体报道，截至7月工程已完成65%，预计该设施将于2027年初投入使用。

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Aeroméxico新增赴美航线

墨西哥航空公司Aeroméxico还计划开通从墨西哥城国际机场飞往加利福尼亚州奥兰治县圣安娜、佛罗里达州劳德代尔堡和俄勒冈州波特兰的三条每日航线。根据分析公司Cirium的数据，这些航班分别计划于2027年1月10日、14日和21日开通，并由波音737飞机执飞。日期在航班开始前仍可能发生变化。

Aeroméxico将在此前停飞后恢复三条航线中的两条。此次扩张得以实现，是因为美国运输部于10月16日取消了对从墨西哥城机场和费利佩·安赫莱斯机场扩大运营的限制。争议涉及航班时刻分配以及将货运航班转移至费利佩·安赫莱斯机场。

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