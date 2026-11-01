阿联酋迪拜宣布推出面向再次到访该市旅客的Dubai Access Club忠诚度计划。受邀加入该计划的参与者将获得专属体验、服务和权益。该倡议由迪拜王储、阿联酋副总理兼国防部长谢赫·哈姆丹·本·穆罕默德发布。

面向回访游客的计划

据The National报道，Dubai Access Club会员可获得的具体权益细节尚未披露。该媒体指出，这项计划被称为全球首个此类旅游忠诚度计划。

这些新举措由迪拜身份与外国人事务总局、迪拜经济和旅游局以及Digital Dubai共同制定。相关举措将作为Shared Digital Channels Initiative的一部分实施。

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Visit Dubai上的签证服务

当局还将把更多政府服务整合至该市官方旅游网站Visit Dubai，其中包括提交旅游签证申请。该网站将可用于申请单次和多次入境旅游签证，之后还计划增加其他签证类别。

申请审理和签证签发仍将由迪拜身份与外国人事务总局负责。有关服务的更多细节将在稍后公布。

8月，迪拜接待了86.9万名国际过夜游客，为自2月以来的最高月度水平。今年前八个月，已有697万名国际游客到访该市；2025年，国际游客人数为1959万。

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