В Дубае, ОАЭ, объявили о запуске программы лояльности Dubai Access Club для путешественников, повторно посещающих город. Приглашённым участникам программы обещают эксклюзивные впечатления, услуги и преимущества. Инициативу представил наследный принц Дубая, заместитель премьер-министра и министр обороны шейх Хамдан бин Мохаммед.

Программа для повторных посетителей

Как сообщает The National, подробности о конкретных бонусах для участников Dubai Access Club пока не раскрыты. Издание отмечает, что программу называют первой в мире туристической программой лояльности такого типа.

Новые инициативы разработали Генеральный директорат по вопросам идентификации и делам иностранцев Дубая, Департамент экономики и туризма Дубая и Digital Dubai. Их будут внедрять в рамках Shared Digital Channels Initiative.

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Визовые услуги на Visit Dubai

Власти также интегрируют больше государственных сервисов, в том числе подачу заявлений на туристические визы, в Visit Dubai — официальный туристический сайт города. Через него можно будет подавать заявления на однократные и многократные туристические визы, а позднее планируют добавить другие визовые категории.

Рассмотрение заявлений и выдача виз останутся в компетенции Генерального директората по вопросам идентификации и делам иностранцев Дубая. Дополнительные детали об услугах должны объявить позднее.

В августе Дубай принял 869 тыс. международных туристов с ночёвкой — это самый высокий месячный показатель с февраля. За первые восемь месяцев года город посетили 6,97 млн международных гостей, а в 2025 году их число составило 19,59 млн.

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