С 10 ноября авиакомпания Ryanair будет закрывать стойки сдачи багажа во всех обслуживаемых ею аэропортах за один час до запланированного вылета. Сейчас пассажиры могут сдать багаж не позднее чем за 40 минут до отправления рейса, сообщает RMF24.

Больше времени перед вылетом

В Ryanair пояснили, что изменение должно дать пассажирам с зарегистрированным багажом больше времени для прохождения контроля безопасности, паспортного контроля и прибытия к выходу на посадку.

Перевозчик также стремится сократить количество случаев, когда путешественники опаздывают на рейсы из-за очередей на контроле безопасности или паспортном контроле. В компании отметили, что это особенно важно в периоды повышенного пассажиропотока в аэропортах.

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Для большинства пассажиров правила не изменятся

По данным Ryanair, около 20% его клиентов сдают багаж. Для остальных 80% пассажиров, которые проходят онлайн-регистрацию и не сдают багаж в багажное отделение, порядок действий не изменится.

Об этом заявил представитель маркетингового подразделения Ryanair Дара Брейди. Он заверил, что нововведение не касается пассажиров, которые проходят онлайн-регистрацию и путешествуют без зарегистрированного багажа.

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