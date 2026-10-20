Авиакомпания Ryanair сократит 20 маршрутов и более 1 млн пассажирских мест в зимнем расписании рейсов из Бельгии в 2026 году. Перевозчик также предупредил о существенном росте авиатарарифов в 2027 году из-за более высоких цен на топливо, сообщает Cyprus Mail.

Сокращение зимнего расписания

Зимнее расписание Ryanair предусматривает использование на шесть самолетов меньше в аэропортах Брюссель-Шарлеруа и Брюссель-Завентем. Компания заявила, что это приведет к сокращению инвестиций на 600 млн долларов.

Ryanair связала изменения с запланированным повышением в Бельгии авиационного налога — с 2 евро за билет в январе 2025 года до 7 евро в январе 2027 года. Изначально ставку предлагали увеличить до 10 евро, однако после давления со стороны отрасли ее снизили. При этом авиакомпания считает и пересмотренный тариф слишком высоким.

Перевозчик заявил, что перенаправил из Бельгии шесть самолетов, более миллиона пассажирских мест и 20 маршрутов для зимнего расписания 2026 года. Ryanair также предупредила о возможных дальнейших потерях, если налог останется в силе.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Прогноз стоимости билетов

Генеральный директор Ryanair Майкл О’Лири в интервью Euronews заявил, что компания не будет вводить топливные надбавки, однако авиатарарифы в 2027 году существенно вырастут из-за более высоких цен на нефть.

По его словам, в этом году Ryanair зафиксировала расходы на топливо на уровне примерно 67 долларов за баррель благодаря предыдущим соглашениям. В 2027 году эта защита от ценовых колебаний закончится, а цена, по оценке О’Лири, может вырасти вдвое.

Компания также раскритиковала систему торговли выбросами ЕС. По позиции Ryanair, она увеличивает стоимость рейсов внутри блока, одновременно освобождая от этих расходов рейсы за пределами Европейского союза. О’Лири призвал отменить авиационные налоги в Бельгии, поскольку, по его мнению, они будут сокращать пассажиропоток, туризм и инвестиции.

Читай нас в