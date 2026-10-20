Ryanair将在2026年从比利时出发的冬季航班时刻表中削减20条航线和超过100万个旅客座位。该航空公司还警告称，由于燃油价格上涨，2027年机票价格将大幅上升，塞浦路斯邮报报道。

削减冬季航班时刻表

Ryanair的冬季航班时刻表计划在布鲁塞尔-沙勒罗瓦机场和布鲁塞尔-扎芬特姆机场减少使用6架飞机。该公司表示，这将意味着减少6亿美元的投资。

Ryanair将这些变化与比利时计划提高航空税联系起来——从2025年1月每张机票2欧元提高至2027年1月的7欧元。最初提议将税率提高至10欧元，但在行业施压后下调。与此同时，该航空公司认为，即使调整后的税率仍然过高。

该航空公司表示，为2026年冬季航班时刻表，已从比利时调离6架飞机、超过100万个旅客座位和20条航线。Ryanair还警告称，如果该税继续有效，可能会出现进一步损失。

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机票价格预测

Ryanair首席执行官迈克尔·奥利里在接受Euronews采访时表示，公司不会征收燃油附加费，但由于石油价格上涨，2027年机票价格将大幅上升。

他表示，得益于此前签订的协议，Ryanair今年将燃油成本锁定在每桶约67美元的水平。到2027年，这种针对价格波动的保护将结束，按奥利里的估计，价格可能翻倍。

该公司还批评了欧盟排放交易体系。Ryanair认为，该体系增加了欧盟内部航班的成本，同时免除了欧盟以外航班的这些成本。奥利里呼吁取消比利时的航空税，因为他认为这些税将减少客流量、旅游业和投资。

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