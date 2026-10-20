Linie lotnicze Ryanair zlikwidują 20 tras i ponad 1 mln miejsc pasażerskich w zimowym rozkładzie lotów z Belgii w 2026 roku. Przewoźnik ostrzegł również przed znacznym wzrostem cen biletów lotniczych w 2027 roku z powodu wyższych cen paliwa, informuje Cyprus Mail.

Cięcia w zimowym rozkładzie

Zimowy rozkład Ryanaira zakłada wykorzystanie o sześć samolotów mniej na lotniskach Bruksela-Charleroi i Bruksela-Zaventem. Spółka oświadczyła, że będzie to oznaczało ograniczenie inwestycji o 600 mln dolarów.

Ryanair powiązał zmiany z planowaną podwyżką podatku lotniczego w Belgii — z 2 euro za bilet w styczniu 2025 roku do 7 euro w styczniu 2027 roku. Początkowo proponowano podniesienie stawki do 10 euro, ale po naciskach ze strony branży została ona obniżona. Jednocześnie linia lotnicza uważa nawet zmienioną stawkę za zbyt wysoką.

Przewoźnik poinformował, że na potrzeby zimowego rozkładu na 2026 rok przekierował z Belgii sześć samolotów, ponad milion miejsc pasażerskich i 20 tras. Ryanair ostrzegł także przed możliwymi dalszymi stratami, jeśli podatek pozostanie w mocy.

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Prognoza cen biletów

Dyrektor generalny Ryanaira Michael O’Leary powiedział w wywiadzie dla Euronews, że firma nie wprowadzi dopłat paliwowych, jednak ceny biletów lotniczych w 2027 roku znacznie wzrosną z powodu wyższych cen ropy.

Jak wskazał, w tym roku Ryanair zabezpieczył koszty paliwa na poziomie około 67 dolarów za baryłkę dzięki wcześniejszym umowom. W 2027 roku ta ochrona przed wahaniami cen wygaśnie, a cena, według oceny O’Leary’ego, może się podwoić.

Firma skrytykowała również unijny system handlu emisjami. Zdaniem Ryanaira zwiększa on koszty lotów wewnątrz bloku, jednocześnie zwalniając z nich loty poza Unię Europejską. O’Leary wezwał do zniesienia podatków lotniczych w Belgii, ponieważ jego zdaniem zmniejszą one ruch pasażerski, turystykę i inwestycje.

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