W Dubaju w ZEA ogłoszono uruchomienie programu lojalnościowego Dubai Access Club dla podróżnych, którzy ponownie odwiedzają miasto. Zaproszonym uczestnikom programu obiecano ekskluzywne doświadczenia, usługi i korzyści. Inicjatywę przedstawił następca tronu Dubaju, wicepremier i minister obrony szejk Hamdan bin Mohammed.

Program dla powracających gości

Jak informuje The National, szczegóły dotyczące konkretnych korzyści dla uczestników Dubai Access Club nie zostały jeszcze ujawnione. Publikacja zauważa, że program jest określany jako pierwszy na świecie program lojalnościowy dla turystów tego rodzaju.

Nowe inicjatywy opracowały Generalna Dyrekcja ds. Tożsamości i Spraw Cudzoziemców Dubaju, Departament Gospodarki i Turystyki Dubaju oraz Digital Dubai. Będą one wdrażane w ramach Shared Digital Channels Initiative.

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Usługi wizowe na Visit Dubai

Władze integrują również więcej usług rządowych, w tym składanie wniosków o wizy turystyczne, z Visit Dubai — oficjalną stroną turystyczną miasta. Za jej pośrednictwem będzie można składać wnioski o jedno- i wielokrotne wizy turystyczne, a później planowane jest dodanie innych kategorii wiz.

Rozpatrywanie wniosków i wydawanie wiz pozostanie w kompetencji Generalnej Dyrekcji ds. Tożsamości i Spraw Cudzoziemców Dubaju. Dodatkowe szczegóły dotyczące usług mają zostać ogłoszone później.

W sierpniu Dubaj przyjął 869 tys. międzynarodowych turystów z noclegiem, co było najwyższym miesięcznym wynikiem od lutego. W pierwszych ośmiu miesiącach roku miasto odwiedziło 6,97 mln gości z zagranicy, a w 2025 roku ich liczba wyniosła 19,59 mln.

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