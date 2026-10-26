Wietnamski tani przewoźnik VietJet Air uruchomił nową trasę między Tainanem na Tajwanie a Hanoi. Jest to trzeci międzynarodowy kierunek obsługiwany z lotniska w Tainanie, informuje Taipei Times.

Loty cztery razy w tygodniu

Loty będą wykonywane samolotami Airbus A321 cztery razy w tygodniu — we wtorki, czwartki, piątki i niedziele. Lot z Hanoi będzie wylatywał o 7:50 i przylatywał do Tainanu o 11:10. Lot powrotny będzie odlatywał z Tainanu o 12:10 i przylatywał do Hanoi o 14:00.

Zastępca burmistrza Tainanu Ye Jie-shan powitał pasażerów pierwszego lotu z Hanoi. Zaznaczył, że wszystkie 230 miejsc na locie z Tainanu zostało sprzedanych.

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Trzeci międzynarodowy kierunek

Władze miasta Tainan liczą, że nowe połączenie lotnicze pomoże przyciągnąć do miasta więcej turystów z Azji Południowo-Wschodniej. Trasa ma także stać się wygodniejszą opcją dla podróży turystycznych i służbowych do Wietnamu dla podróżnych z rejonu Tainanu.

Pozostałe dwie międzynarodowe trasy z lotniska w Tainanie to loty do japońskich Okinawy i Kumamoto, obsługiwane przez Tigerair Taiwan.

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