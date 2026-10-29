Od 10 listopada Ryanair będzie zamykał stanowiska nadawania bagażu na wszystkich obsługiwanych przez siebie lotniskach na godzinę przed planowanym odlotem. Obecnie pasażerowie mogą nadać bagaż nie później niż 40 minut przed odlotem, informuje RMF24.

Więcej czasu przed odlotem

Ryanair wyjaśnił, że zmiana ma zapewnić pasażerom z bagażem rejestrowanym więcej czasu na przejście kontroli bezpieczeństwa, kontroli paszportowej i dotarcie do bramki.

Przewoźnik chce również zmniejszyć liczbę przypadków, w których podróżni spóźniają się na loty z powodu kolejek do kontroli bezpieczeństwa lub kontroli paszportowej. Firma zaznaczyła, że jest to szczególnie ważne w okresach zwiększonego ruchu pasażerskiego na lotniskach.

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Dla większości pasażerów zasady się nie zmienią

Według Ryanaira około 20% jego klientów nadaje bagaż. Dla pozostałych 80% pasażerów, którzy odprawiają się online i nie nadają bagażu do luku bagażowego, procedura pozostanie bez zmian.

Poinformował o tym Dara Brady, przedstawiciel działu marketingu Ryanaira. Zapewnił, że nowe rozwiązanie nie dotyczy pasażerów, którzy odprawiają się online i podróżują bez bagażu rejestrowanego.

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