Korea Południowa planuje rozwijać pięć dużych hubów turystycznych w pobliżu regionalnych lotnisk Gimhae, Daegu, Cheongju, Muan i Yangyang. Inicjatywa ma pomóc skierować ruch turystyczny poza Seul i region stołeczny, podaje Fortune.

W 2025 roku kraj odwiedziło 18,9 mln zagranicznych turystów, co przewyższyło poprzedni rekord 17,5 mln ustanowiony w 2019 roku. Jednocześnie znaczna część boomu turystycznego przypada na Seul, w szczególności na popularne dzielnice Itaewon i Seongsu-dong.

Tylko jedna trzecia turystów wyjeżdża poza stolicę

Wiceminister kultury, sportu i turystyki Korei Południowej Kim Daehyeon oświadczył 16 października podczas Global Tourism Economy Forum w Makau, że tylko około jedna trzecia zagranicznych odwiedzających podróżuje poza Seul i region stołeczny. Jak powiedział, aby podróżować do innych części kraju, turyści muszą mieć możliwość dotarcia tam bez przesiadki w Seulu.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Korea Południowa dąży także do powiązania popularności kultury koreańskiej, czyli K-wave, z kierunkami wiejskimi i regionalnymi. Lokacje zdjęciowe popularnych dram i filmów, lokalne festiwale oraz regionalna kuchnia mają zostać przekształcone w oferty turystyczne dostępne wyłącznie w konkretnych miejscowościach.

Regionalny biznes turystyczny

Według Kima w ciągu ostatnich 13 lat w 147 regionach kraju utworzono ponad 1 400 lokalnych przedsiębiorstw związanych z turystyką. Należą do nich obiekty noclegowe, restauracje i programy turystyczne.

Podczas forum omawiano także rosnące zainteresowanie miastami drugorzędnymi w innych krajach Azji. W szczególności w Chinach turyści coraz częściej wybierają nie tylko Pekin i Szanghaj, lecz także Chengdu i Chongqing. Dyrektor generalny malezyjskiej firmy lotniczej Capital A, Tony Fernandes, zauważył, że dla przewoźników coraz większe znaczenie mają miasta drugiego i trzeciego szczebla, a nie tylko stolice.

Czytaj nas na