Na Cyprze dochody z turystyki w pierwszych ośmiu miesiącach 2026 roku wyniosły 2,32 mld euro, czyli o 6,2% mniej niż 2,47 mld euro w analogicznym okresie 2025 roku. Jednocześnie wpływy z turystyki w Grecji wzrosły o 9,4%, do 18,2 mld euro, a liczba podróżnych zwiększyła się o 10%, do 28,5 mln osób, podaje Cyprus Mail.

Liczba przyjazdów na Cypr w ciągu dziewięciu miesięcy roku spadła o 5,6% rok do roku. Publikacja wiąże odmienną dynamikę sektorów turystycznych obu krajów ze skutkami wojny na Bliskim Wschodzie oraz niepewnością, jaką wywołała ona w podróżowaniu.

Odwołania rezerwacji wiosną

Wiceminister turystyki Cypru Kostas Koumis oświadczył, że w marcu i kwietniu branża zmierzyła się z dziesiątkami tysięcy odwołanych podróży i gwałtownym spowolnieniem rezerwacji. W niektórych okresach rezerwacje faktycznie ustały zarówno na najbliższe terminy, jak i na pozostałą część roku.

Jak powiedział, w pierwszych czterech miesiącach roku spadek liczby przyjazdów turystów sięgał 17,9%, jednak do końca września zmniejszył się do 5,6%. We wrześniu Cypr przyjął 580 889 turystów — rekordową dla tego miesiąca liczbę, o 1,8% większą niż we wrześniu 2025 roku i o 14% większą niż we wrześniu 2024 roku.

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Dochody jeszcze się nie odbudowały

Pomimo poprawy wskaźników przyjazdów dochody branży nie powróciły jeszcze do poziomu z ubiegłego roku. W sierpniu wpływy z turystyki na Cyprze spadły o 3,4% rok do roku, do 562 mln euro. Od stycznia do sierpnia różnica względem wyniku z poprzedniego roku wyniosła 153,1 mln euro.

Wzrost we wrześniu wsparli turyści z Izraela: ich liczba zwiększyła się o 31,4%, do 105 249 osób. Liczba odwiedzających z Wielkiej Brytanii, największego dla Cypru rynku, wzrosła o 2,8%, do 184 345. Jednocześnie liczba przyjazdów z Francji zmniejszyła się o 48,9%, do 4 994 osób.

Cypryjska administracja turystyczna zaproponowała budżet w wysokości 59,4 mln euro na 2027 rok. Około 62% tej kwoty planuje przeznaczyć na promowanie kraju jako kierunku turystycznego oraz rozwój oferty turystycznej, w tym kampanie reklamowe, udział w branżowych targach i programy zachęt.

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