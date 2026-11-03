Brytyjczyk zakończył trwającą 28 lat podróż dookoła świata i wrócił do domu

57-letni podróżnik Karl Bushby zakończył trwającą 28 lat podróż dookoła świata i powrócił do swojego rodzinnego miasta Hull w Anglii. W ojczyźnie mężczyznę powitały setki ludzi oraz członkowie jego rodziny.

Bushby rozpoczął swoją wyprawę 1 listopada 1998 roku w chilijskim mieście Punta Arenas. Miał wówczas 29 lat. Były brytyjski żołnierz sił desantowych postawił sobie za cel okrążenie świata pieszo, bez korzystania z środków transportu na trasie i bez powrotu do domu przed zakończeniem podróży.

W tym czasie pokonał około 50 tys. km, przemierzając cztery kontynenty i 30 krajów. W szczególności przekroczył zamarzniętą Cieśninę Beringa, a także przepłynął Morze Kaspijskie i Cieśninę La Manche.

Początkowo Brytyjczyk liczył, że zakończy podróż w ciągu 12 lat. Jednak surowe warunki pogodowe, problemy z wizami, konflikty polityczne oraz pandemia COVID-19 znacznie opóźniły jego powrót.

Szczególnie trudna okazała się trasa przez Rosję. Ze względu na ograniczenia biurokratyczne i krótki sezon sprzyjający podróżowaniu pokonanie jej zajęło mu prawie dziesięć lat. Podczas przeprawy przez Cieśninę Beringa podróżnik został również zatrzymany przez rosyjskie służby porządkowe.

Do rodzinnego miasta Bushby dotarł 2 listopada 2026 roku. Po uroczystym powitaniu w centrum Galli udał się do domu swojej matki Angeli, której nie widział od około dziesięciu lat. Ich ponowne spotkanie stanowiło zwieńczenie trwającej prawie trzydzieści lat wyprawy.

Źródło: Associated Press

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