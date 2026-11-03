这位英国人结束了为期28年的环球之旅，回到了家

57岁的旅行家卡尔·布什比结束了为期28年的环球之旅，回到了英格兰的家乡霍尔。数百名民众以及他的家人都在家乡迎接了他。

布什比于1998年11月1日在智利蓬塔阿雷纳斯市开启了这次探险之旅。当时他29岁。 这位前英国空降兵给自己定下了一个目标：徒步环游世界，途中不使用任何交通工具，且在旅程结束前不回家。

在此期间，他穿越了四大洲和30个国家，行程约5万公里。其中，他徒步穿越了冰封的白令海峡，并游泳横渡了里海和英吉利海峡。

起初，这位英国人预计12年内就能完成这次旅程。然而，恶劣的天气条件、签证问题、政治冲突以及新冠疫情都严重延误了他的归程。

穿越俄罗斯的路线尤为艰难。由于官僚限制以及适宜行进的季节较短，仅这一段就耗时近十年。在穿越白令海峡期间，这位旅行者还曾被俄罗斯执法部门扣留。

2026年11月2日，布什比终于抵达了家乡。在加拉市中心参加完隆重的欢迎仪式后，他前往母亲安吉拉的家中——他已有近十年未见母亲。母子的重逢，标志着这场近三十年的探险之旅圆满结束。

来源：美联社

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