Британец завершил 28-летнее кругосветное путешествие и вернулся домой

57-летний путешественник Карл Бушби завершил кругосветное путешествие, длившееся 28 лет, и вернулся в родной город Халл в Англии. На родине мужчину встретили сотни людей и члены его семьи.

Бушби начал экспедицию 1 ноября 1998 года в чилийском городе Пунта-Аренас. Тогда ему было 29 лет. Бывший британский десантник поставил перед собой цель обойти мир пешком, не используя транспорт для передвижения по маршруту и не возвращаясь домой до завершения путешествия.

За это время он преодолел примерно 50 тыс. км через четыре континента и 30 стран. В частности, пересек замерзший Берингов пролив, а также вплавь преодолел Каспийское море и Ла-Манш.

Изначально британец рассчитывал завершить путешествие за 12 лет. Однако суровые погодные условия, проблемы с визами, политические конфликты и пандемия COVID-19 существенно задержали его возвращение.

Особенно сложным оказался маршрут через Россию. Из-за бюрократических ограничений и короткого сезона, подходящего для передвижения, на его прохождение ушло почти десять лет. Во время пересечения Берингова пролива путешественника также задерживали российские правоохранители.

В родной город Бушби добрался 2 ноября 2026 года. После торжественной встречи в центре Галла он отправился в дом своей матери Анджелы, которую не видел около десяти лет. Их воссоединение стало завершением почти тридцатилетней экспедиции.

Источник: Associated Press

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