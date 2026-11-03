2026年前八个月，塞浦路斯旅游收入为23.2亿欧元，比2025年同期的24.7亿欧元下降6.2%。与此同时，希腊旅游收入增长9.4%，达到182亿欧元，旅客人数增长10%，达到2850万人，Cyprus Mail报道称。

今年前九个月，塞浦路斯入境人数同比下降5.6%。该媒体将两国旅游业不同的走势归因于中东战争的后果，以及这场战争给旅行带来的不确定性。

春季预订取消

塞浦路斯副旅游部长科斯塔斯·库米斯表示，3月和4月，该行业面临数以万计的行程取消以及预订大幅放缓。在一些时期，无论是临近日期还是当年剩余时间的预订都实际上停滞。

他说，今年前四个月，游客入境人数降幅达到17.9%，但到9月底已收窄至5.6%。9月，塞浦路斯接待了580,889名游客，创下该月份纪录，比2025年9月增长1.8%，比2024年9月增长14%。

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收入尚未恢复

尽管入境数据有所改善，行业收入尚未恢复至去年的水平。8月，塞浦路斯旅游收入同比下降3.4%，至5.62亿欧元。1月至8月，与上一年同期相比的差额为1.531亿欧元。

9月的增长得到以色列游客的支持：其人数增长31.4%，至105,249人。来自英国的游客人数增长2.8%，至184,345人；英国是塞浦路斯最大的市场。与此同时，来自法国的入境人数下降48.9%，至4,994人。

塞浦路斯旅游主管部门提出2027年5940万欧元的预算。其中约62%计划用于将该国推广为旅游目的地及发展旅游产品，包括广告宣传活动、参加行业展览和激励计划。

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