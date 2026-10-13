Stowarzyszenie turystyczne ABTA wezwało obywateli Wielkiej Brytanii, by nie składali wniosków o elektroniczne zezwolenie ETIAS na podróże do strefy Schengen, ponieważ data uruchomienia systemu nadal nie została ustalona. Jak informuje The Guardian, ponad 150 stron internetowych już oferuje załatwienie takiego zezwolenia, choć oficjalny system jeszcze nie działa.

Uruchomienie ETIAS odroczono

Po uruchomieniu ETIAS będzie wymagany od obywateli państw spoza UE, którzy nie potrzebują wizy, aby wjechać do strefy Schengen. Należą do nich podróżni z Wielkiej Brytanii, USA, Australii i Kanady. Opłata za wniosek wzrosła z 7 do 20 euro, a osoby poniżej 18. roku życia i powyżej 70. roku życia nie będą musiały jej uiszczać.

ETIAS planowano uruchomić po wdrożeniu równoległego unijnego systemu wjazdu/wyjazdu — EES, jednak oba mechanizmy były wielokrotnie odkładane. Dyrektor ABTA ds. polityki publicznej Luke Petherbridge oświadczył, że ETIAS nie powinien zostać wprowadzony, dopóki EES nie będzie działał w pełni i prawidłowo.

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Ryzyko związane z nieoficjalnymi stronami

Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej Frontex wcześniej ostrzegała przed stronami internetowymi, które naśladują oficjalny serwis ETIAS i używają podobnych nazw domen. Pośrednicy komercyjni mogą legalnie składać wnioski w imieniu klientów, jednak Frontex wskazywał na ryzyko dla ochrony danych osobowych, kradzieży tożsamości oraz nadmiernych opłat.

Według ABTA świadomość podróżnych dotycząca nadchodzących wymogów granicznych wzrosła z 41% w 2024 roku do 56%. Petherbridge podkreślił, że obecnie nie można i nie należy składać wniosku o ETIAS: po uruchomieniu będzie działać tylko jedna oficjalna strona do uzyskania zezwolenia.

EES już działa, jednak organom granicznym zezwolono na tymczasowe zawieszanie jego stosowania w punktach przekraczania granicy, jeśli kolejki stają się zbyt długie. W badaniu ABTA 46% odwiedzających Europę poinformowało, że przeszło pełne kontrole; połowa z nich czekała krócej niż 30 minut, a 13% — około godziny.

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