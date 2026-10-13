旅游协会ABTA呼吁英国公民不要为前往申根区申请ETIAS电子旅行授权，因为该系统的启动日期尚未确定。正如《卫报》报道，已有超过150个网站提供办理此类授权的服务，尽管官方系统尚未运行。

ETIAS启动被推迟

ETIAS启动后，将适用于无需签证即可进入申根区的非欧盟国家公民。其中包括来自英国、美国、澳大利亚和加拿大的旅客。申请费已从7欧元提高至20欧元，而18岁以下及70岁以上人士无需支付该费用。

ETIAS原计划在欧盟同步的出入境系统EES实施后启动，但这两项机制都被多次推迟。ABTA公共政策总监卢克·佩瑟布里奇表示，在EES完全且正常运行之前，不应实施ETIAS。

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非官方网站的风险

欧洲边境与海岸警卫局Frontex此前曾警告，有网站模仿ETIAS官方资源并使用相似的域名。商业中介机构可以合法地代表客户提交申请，但Frontex指出了个人数据保护、身份信息被盗以及收费过高的风险。

ABTA数据显示，旅客对即将实施的边境要求的知晓度从2024年的41%上升至56%。佩瑟布里奇强调，目前既不能也不应申请ETIAS：系统启动后，办理该授权的官方渠道将只有一个网站。

EES已经运行，但如果排队时间过长，边境当局获准在过境点暂时暂停使用该系统。根据ABTA的调查，46%的欧洲访客表示自己接受了完整检查；其中一半等待时间不足30分钟，13%等待约一小时。

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