Туристическая ассоциация ABTA призвала граждан Великобритании не подавать заявки на электронное разрешение ETIAS для поездок в Шенгенскую зону, поскольку дата запуска системы до сих пор не определена. Как сообщает The Guardian, более 150 сайтов уже предлагают оформить такое разрешение, хотя официальная система еще не работает.

Запуск ETIAS отложили

После запуска ETIAS потребуется гражданам стран, не входящих в ЕС, которым не нужна виза для въезда в Шенгенскую зону. Среди них — путешественники из Великобритании, США, Австралии и Канады. Стоимость подачи заявки выросла с 7 до 20 евро, а лица младше 18 лет и старше 70 лет не будут платить этот сбор.

ETIAS планировали запустить после внедрения параллельной системы въезда-выезда ЕС — EES, однако оба механизма неоднократно откладывали. Директор ABTA по вопросам государственной политики Люк Пезербридж заявил, что ETIAS не следует вводить, пока EES не заработает полностью и надлежащим образом.

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Риски неофициальных сайтов

Европейское агентство пограничной и береговой охраны Frontex ранее предупреждало о сайтах, имитирующих официальный ресурс ETIAS и использующих похожие доменные имена. Коммерческие посредники могут законно подавать заявки от имени клиентов, однако Frontex указывало на риски для защиты персональных данных, кражи личной информации и чрезмерных сборов.

По данным ABTA, осведомленность путешественников о предстоящих пограничных требованиях выросла с 41% в 2024 году до 56%. Пезербридж подчеркнул, что подавать заявку на ETIAS сейчас нельзя и не стоит: после запуска будет действовать только один официальный сайт для оформления разрешения.

EES уже работает, однако пограничным органам разрешили временно приостанавливать ее применение в пунктах пропуска, если очереди становятся слишком большими. По данным опроса ABTA, 46% посетителей Европы сообщили, что прошли полные проверки; половина из них ждала менее 30 минут, а 13% — около часа.

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