据The Rio Times报道，包括哈瓦那何塞·马蒂国际机场在内的古巴10座机场，在11月1日前将无法提供Jet A-1航空燃油。该报道援引航空NOTAM通告称，机组人员和航空公司在飞行前必须核查这些通告。

这些限制于9月30日00:31（UTC）生效，并将持续至11月1日04:00（UTC），相当于古巴时间午夜。编号为A3459–A3468/26的通告取代了此前一系列通告，后者的有效期原定于10月1日届满。

哪些机场受到限制

哈瓦那、巴拉德罗、西恩富戈斯、圣克拉拉、卡马圭、卡约科科、奥尔金、圣地亚哥-德古巴、曼萨尼约和卡约拉戈的机场均无法为飞机加油。所有通告的表述相同：“JET A1 FUEL NOT AVBL”，即Jet A-1航空燃油不可用。

与此同时，燃油限制本身并不意味着机场关闭或航班取消。航空公司可以通过装载足够的往返燃油来运营短途航线，包括来自佛罗里达州的航线。长途航线可能需要在其他国家进行技术降落以加油。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

缩短运营时间

另一些NOTAM还规定，多座机场将缩短运营时间。奥尔金机场将在周一、周二、周三和周末按当地时间07:00至16:30运营，周四运营至午夜，周五运营至21:00。

西恩富戈斯机场周一至周六的开放时间为08:00至13:00。卡马圭机场将在周二和周三13:00关闭，而圣地亚哥-德古巴机场仅在每周四全天24小时运营。卡约科科、曼萨尼约和卡约拉戈仅会根据至少提前24小时提交的申请保障航班。

古巴于2月实施了此前的飞机加油限制，此后这些限制已多次延长。建议乘客在出行前直接向航空公司确认最新的起飞时间。

关注我们在