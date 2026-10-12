В десяти аэропортах Кубы, в частности в международном аэропорту имени Хосе Марти в Гаване, до 1 ноября не будет доступно авиатопливо Jet A-1. Об этом сообщает The Rio Times со ссылкой на авиационные сообщения NOTAM, обязательные для проверки экипажами и авиакомпаниями перед полётами.

Ограничения вступили в силу 30 сентября в 00:31 по UTC и должны действовать до 04:00 по UTC 1 ноября, что соответствует полуночи по кубинскому времени. Сообщения с номерами A3459–A3468/26 заменили предыдущую серию, срок действия которой истекал 1 октября.

Какие аэропорты охвачены ограничением

Заправка самолётов недоступна в аэропортах Гаваны, Варадеро, Сьенфуэгоса, Санта-Клары, Камагуэя, Кайо-Коко, Ольгина, Сантьяго-де-Куба, Мансанильо и Кайо-Ларго. Формулировка во всех сообщениях одинакова: «JET A1 FUEL NOT AVBL», то есть авиатопливо Jet A-1 недоступно.

В то же время топливные ограничения сами по себе не означают закрытия аэропортов или отмены рейсов. Авиакомпании могут выполнять короткие маршруты, в частности из Флориды, загрузив достаточно топлива для обратной дороги. Для дальних маршрутов может потребоваться техническая посадка в другой стране для дозаправки.

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Сокращённый режим работы

Отдельные NOTAM также предусматривают сокращение часов работы ряда аэропортов. Аэропорт Ольгина в понедельник, вторник, среду и по выходным будет работать с 07:00 до 16:30 по местному времени, в четверг — до полуночи, в пятницу — до 21:00.

В Сьенфуэгосе аэропорт открыт с 08:00 до 13:00 с понедельника по субботу. Камагуэй будет закрываться в 13:00 во вторник и среду, а аэропорт Сантьяго-де-Куба будет работать круглосуточно только по четвергам. Кайо-Коко, Мансанильо и Кайо-Ларго будут обслуживать рейсы только по запросу, поданному не менее чем за 24 часа.

Предыдущие ограничения на заправку самолётов Куба ввела в феврале, и с тех пор их неоднократно продлевали. Пассажирам рекомендуют проверять актуальное время вылета непосредственно у авиакомпаний перед поездкой.

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