Пакистанская авиакомпания Pakistan International Airlines (PIA) 30 октября возобновила прямые рейсы между Исламабадом и Пекином. Первый самолет выполнил рейс, восстановив прямое авиасообщение между столицами Пакистана и Китая.

Рейсы каждую пятницу

Согласно обновленному расписанию, перевозчик будет летать между Исламабадом и Пекином один раз в неделю — каждую пятницу. Авиакомпания намерена предлагать конкурентоспособные тарифы и обеспечивать регулярное и надежное обслуживание пассажиров.

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О возобновлении полетов сообщает Dawn. Издание отмечает, что возвращение маршрута должно укрепить авиационные связи между Пакистаном и Китаем и восстановить регулярное присутствие PIA на китайском рынке.

Сотрудничество с китайскими перевозчиками

PIA также усилила сотрудничество с тремя китайскими авиакомпаниями: Air China, Shenzhen Airlines и Hainan Airlines. Благодаря партнерству с Air China пассажиры смогут воспользоваться дальнейшими стыковочными рейсами в различные внутренние направления Китая через Пекин, который является крупным авиационным узлом.

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