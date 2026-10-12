Paliwo lotnicze Jet A-1 będzie niedostępne na dziesięciu lotniskach Kuby, w tym na międzynarodowym lotnisku im. José Martíego w Hawanie, do 1 listopada. Informuje o tym The Rio Times, powołując się na komunikaty lotnicze NOTAM, których sprawdzenie przed lotami jest obowiązkowe dla załóg i linii lotniczych.

Ograniczenia weszły w życie 30 września o godz. 00:31 UTC i mają obowiązywać do godz. 04:00 UTC 1 listopada, co odpowiada północy czasu kubańskiego. Komunikaty o numerach A3459–A3468/26 zastąpiły poprzednią serię, której termin obowiązywania upływał 1 października.

Które lotniska obejmuje ograniczenie

Tankowanie samolotów jest niedostępne na lotniskach w Hawanie, Varadero, Cienfuegos, Santa Clarze, Camagüey, Cayo Coco, Holguín, Santiago de Cuba, Manzanillo i Cayo Largo. Treść wszystkich komunikatów jest identyczna: „JET A1 FUEL NOT AVBL”, czyli paliwo lotnicze Jet A-1 jest niedostępne.

Jednocześnie same ograniczenia paliwowe nie oznaczają zamknięcia lotnisk ani odwołania lotów. Linie lotnicze mogą obsługiwać krótkie trasy, w tym z Florydy, zabierając wystarczającą ilość paliwa na drogę powrotną. W przypadku dalekich tras może być potrzebne techniczne lądowanie w innym kraju w celu uzupełnienia paliwa.

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Skrócone godziny pracy

Odrębne komunikaty NOTAM przewidują również skrócenie godzin pracy kilku lotnisk. Lotnisko w Holguín będzie działać w poniedziałek, wtorek, środę i w weekendy od 07:00 do 16:30 czasu lokalnego, w czwartek — do północy, a w piątek — do 21:00.

W Cienfuegos lotnisko jest otwarte od 08:00 do 13:00 od poniedziałku do soboty. Camagüey będzie zamykane o 13:00 we wtorek i środę, a lotnisko w Santiago de Cuba będzie działać całodobowo tylko w czwartki. Cayo Coco, Manzanillo i Cayo Largo będą obsługiwać loty wyłącznie na wniosek złożony co najmniej 24 godziny wcześniej.

Kuba wprowadziła poprzednie ograniczenia dotyczące tankowania samolotów w lutym i od tego czasu były one wielokrotnie przedłużane. Pasażerom zaleca się sprawdzanie aktualnej godziny wylotu bezpośrednio u linii lotniczych przed podróżą.

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