Итальянская авиакомпания Neos 24 декабря начнет выполнять прямые рейсы между аэропортом Мальпенса в Милане и мексиканским островом Косумель. Это будет первое прямое авиасообщение Косумеля с Европой, сообщает Mexico News Daily.

Рейсы будут выполняться каждый четверг на самолетах Boeing 787 Dreamliner. Губернатор мексиканского штата Кинтана-Роо Мара Лесама заявила, что новый маршрут должен открыть туристам возможность посетить Косумель и регион Мексиканских Карибов.

Расширение аэропорта Косумеля

Лесама также обратила внимание на расширение аэропорта Косумеля, которое предусматривает строительство нового терминала. По данным местных СМИ, в июле работы были выполнены на 65%, а ввод объекта в эксплуатацию ожидается в начале 2027 года.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Новые маршруты Aeroméxico в США

Мексиканская Aeroméxico также запланировала три ежедневных рейса из Международного аэропорта Мехико в Санта-Ану в округе Ориндж, штат Калифорния, Форт-Лодердейл во Флориде и Портленд в Орегоне. По данным аналитической компании Cirium, полеты должны начаться 10, 14 и 21 января 2027 года соответственно и выполняться самолетами Boeing 737. Даты еще могут измениться до начала полетов.

Aeroméxico возобновляет два из трех маршрутов после их предыдущей отмены. Расширение стало возможным после того, как Министерство транспорта США 16 октября отменило ограничения на расширение операций из аэропортов Мехико и имени Фелипе Анхелеса. Спор касался распределения слотов и перевода грузовых рейсов в аэропорт имени Фелипе Анхелеса.

Читай нас в