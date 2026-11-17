NAZK kontynuuje dochodzenie w sprawie byłego prokuratora generalnego Kravczenki
Krajowa Agencja ds. Zapobiegania Korupcji nie zakończyła jeszcze kontroli stylu życia byłego prokuratora generalnego Rusłana Kravczenki. W NAZK zaznaczono, że przepisy nie określają terminu na przeprowadzenie takiej kontroli.
Informację tę przekazał dziennikarzom podczas krajowego forum „Rozwój instytucji ujawniania nieprawidłowości: zaufanie, odpowiedzialność, uczciwość” szef agencji Wiktor Pawluszyk.
Zaznaczył, że przepisy nie określają terminu przeprowadzenia takiej kontroli.
„Przepisy prawne nie regulują terminu przeprowadzenia kontroli” – zauważył Pawluszyk.
Szef agencji nie podał również żadnych wstępnych wyników takiej kontroli.
Źródło: Ukrinform
Były prokurator generalny Rusłan Kravczenko opublikował nagrania rozmów, które – jak twierdzi – mogą świadczyć o niepokoju najbliższego otoczenia szefa SAP Oleksandra Klymenka w związku z materiałami z postępowań karnych. Chodzi o wydarzenia, które miały miejsce po przeszukaniach przeprowadzonych przez NABU w Biurze Prokuratora Generalnego 4 września 2026 roku.
Wcześniej były prokurator generalny Kravchenko oświadczył, że był śledzony w Austrii: wśród osób zaangażowanych w tę sprawę znaleźli się szefowie NABU i SAP.
Przypomnijmy, że były prokurator generalny Rusłan Kravczenko po wyjeździe z Ukrainy zarejestrował swoje główne miejsce zamieszkania w Wiedniu.