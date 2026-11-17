Krajowa Agencja ds. Zapobiegania Korupcji nie zakończyła jeszcze kontroli stylu życia byłego prokuratora generalnego Rusłana Kravczenki. W NAZK zaznaczono, że przepisy nie określają terminu na przeprowadzenie takiej kontroli.

Informację tę przekazał dziennikarzom podczas krajowego forum „Rozwój instytucji ujawniania nieprawidłowości: zaufanie, odpowiedzialność, uczciwość” szef agencji Wiktor Pawluszyk.

Zaznaczył, że przepisy nie określają terminu przeprowadzenia takiej kontroli.

„Przepisy prawne nie regulują terminu przeprowadzenia kontroli” – zauważył Pawluszyk.

Szef agencji nie podał również żadnych wstępnych wyników takiej kontroli.

Źródło: Ukrinform

Były prokurator generalny Rusłan Kravczenko opublikował nagrania rozmów, które – jak twierdzi – mogą świadczyć o niepokoju najbliższego otoczenia szefa SAP Oleksandra Klymenka w związku z materiałami z postępowań karnych. Chodzi o wydarzenia, które miały miejsce po przeszukaniach przeprowadzonych przez NABU w Biurze Prokuratora Generalnego 4 września 2026 roku.

Wcześniej były prokurator generalny Kravchenko oświadczył, że był śledzony w Austrii: wśród osób zaangażowanych w tę sprawę znaleźli się szefowie NABU i SAP.

Przypomnijmy, że były prokurator generalny Rusłan Kravczenko po wyjeździe z Ukrainy zarejestrował swoje główne miejsce zamieszkania w Wiedniu.

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