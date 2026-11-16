W Odessie podczas strzelaniny rannych zostało sześć osób, w tym nastolatek
W nocy 16 listopada doszło do bójki między dwoma grupami. Podczas konfliktu 32-letni mężczyzna otworzył ogień z pistoletu, prawdopodobnie typu traumatycznego.
W wyniku rykoszetu gumowych kul rannych zostało pięć osób, w tym nieletni. Sam strzelec odniósł ranę kłutą brzucha zadane przez jednego z uczestników starcia.
Policja zabezpieczyła broń i łuski oraz wszczęła dwa postępowania karne.
Źródło: Narodowa Policja Ukrainy
W dzielnicy Sviatoshyn w Kijowie doszło do strzelaniny, w wyniku której jedna osoba zginęła, a kolejna została ranna. Policja ustala okoliczności zdarzenia.
Ponadto w Kijowie doszło do strzelaniny w pobliżu szpitala, jest jeden ranny.
W centrum handlowym Pechersk w Kijowie osoba unikająca służby otworzyła ogień w kierunku żołnierzy i policjantów.