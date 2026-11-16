W Odessie podczas strzelaniny rannych zostało sześć osób, w tym nastolatek

W nocy 16 listopada doszło do bójki między dwoma grupami. Podczas konfliktu 32-letni mężczyzna otworzył ogień z pistoletu, prawdopodobnie typu traumatycznego.

W wyniku rykoszetu gumowych kul rannych zostało pięć osób, w tym nieletni. Sam strzelec odniósł ranę kłutą brzucha zadane przez jednego z uczestników starcia.

Policja zabezpieczyła broń i łuski oraz wszczęła dwa postępowania karne.

Źródło: Narodowa Policja Ukrainy

W dzielnicy Sviatoshyn w Kijowie doszło do strzelaniny, w wyniku której jedna osoba zginęła, a kolejna została ranna. Policja ustala okoliczności zdarzenia.

Ponadto w Kijowie doszło do strzelaniny w pobliżu szpitala, jest jeden ranny.

W centrum handlowym Pechersk w Kijowie osoba unikająca służby otworzyła ogień w kierunku żołnierzy i policjantów.

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