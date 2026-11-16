В Одесі під час стрілянини постраждали шестеро людей, серед них підліток
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Уночі 16 листопада між двома компаніями виникла бійка. Під час конфлікту 32-річний чоловік відкрив стрілянину з пістолета, ймовірно травматичного.
Через рикошет гумових куль поранення дістали п’ятеро людей, зокрема неповнолітній. Сам стрілець отримав ножове поранення живота від одного з учасників сутички.
Поліція вилучила зброю та гільзи й відкрила два кримінальні провадження.
Джерело: Національна поліція України
У Святошинському районі Києва сталася стрілянина, унаслідок якої одна людина загинула, а ще одна дістала поранення. Поліцейські встановлюють обставини події.
Також, У Києві сталася стрілянина біля лікарні, є поранений.
У Печерському ТЦК Києва ухилянт відкрив вогонь по військових і поліцейських.