В Одесі під час стрілянини постраждали шестеро людей, серед них підліток

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Уночі 16 листопада між двома компаніями виникла бійка. Під час конфлікту 32-річний чоловік відкрив стрілянину з пістолета, ймовірно травматичного.

Через рикошет гумових куль поранення дістали п’ятеро людей, зокрема неповнолітній. Сам стрілець отримав ножове поранення живота від одного з учасників сутички.

Поліція вилучила зброю та гільзи й відкрила два кримінальні провадження.

Джерело: Національна поліція України

У Святошинському районі Києва сталася стрілянина, унаслідок якої одна людина загинула, а ще одна дістала поранення. Поліцейські встановлюють обставини події.

Також, У Києві сталася стрілянина біля лікарні, є поранений.

У Печерському ТЦК Києва ухилянт відкрив вогонь по військових і поліцейських.

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