В Одессе в результате перестрелки пострадали шесть человек, в том числе подросток

Ночью 16 ноября между двумя компаниями произошла драка. В ходе конфликта 32-летний мужчина открыл огонь из пистолета, вероятно, травматического.

В результате рикошета резиновых пуль ранения получили пять человек, в том числе несовершеннолетний. Сам стрелок получил ножевое ранение в живот от одного из участников стычки.

Полиция изъяла оружие и гильзы и возбудила два уголовных дела.

Источник: Национальная полиция Украины

В Святошинском районе Киева произошла стрельба, в результате которой один человек погиб, а ещё один получил ранение. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.

Также в Киеве произошла стрельба возле больницы, есть раненый.

В Печерском ТЦК Киева уклонист открыл огонь по военным и полицейским.

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