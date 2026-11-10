W nocy z 9 na 10 listopada ukraińscy obrońcy przeprowadzili atak na 123. zakład napraw lotniczych w Starej Rusi w obwodzie nowogrodzkim.

Zakład specjalizuje się w naprawach, modernizacji i obsłudze lotnictwa wojskowo-transportowego, w szczególności samolotów dalekiego zasięgu do wykrywania radarowego typu A-50.

Po ataku na terenie zakładu rozległy się wybuchy i wybuchł pożar. Skala zniszczeń jest obecnie ustalana.

W Sztabie Generalnym przypomniano, że w marcu 2026 roku w tym samym zakładzie uszkodzony został już samolot A-50, który znajdował się w trakcie serwisowania.

Jeden taki samolot kosztuje około 350 mln dolarów, a w Rosji pozostało już tylko kilka sprawnych egzemplarzy.

Źródło: Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy

W nocy z 8 na 9 listopada Sankt Petersburg i obwód leningradzki zostały poddane masowanemu atakowi dronów. Lokalne władze poinformowały o ogromnej liczbie bezzałogowych statków powietrznych, wybuchach i możliwym zniszczeniu obiektów przemysłowych. W związku z atakiem w mieście wystąpiły również zakłócenia w działaniu mobilnego internetu.

Dzień wcześniej w obwodzie rostowskim w Rosji w wyniku ataku dronów uszkodzony został most nad rzeką Mius na autostradzie „Noworosja”, łączącej Rostów nad Donem z tymczasowo okupowanymi terytoriami Ukrainy.

Przypomnijmy, że w nocy z 4 na 5 listopada drony zaatakowały rafinerię ropy naftowej w Riazaniu, która jest jednym z największych zakładów rafineryjnych w Rosji. W wyniku ataku w mieście wybuchły pożary w obiektach przemysłowych, a część Riazania pozostała bez dostaw energii elektrycznej.

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