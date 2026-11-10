Сили оборони уразили авіазавод в РФ, де обслуговують літаки А-50

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У ніч на 10 листопада українські захисники завдали удару по 123-му авіаремонтному заводу в Старій Руссі Новгородської області.

Підприємство спеціалізується на ремонті, модернізації та обслуговуванні військово-транспортної авіації, зокрема літаків далекого радіолокаційного виявлення А-50.

Після удару на території заводу пролунали вибухи та спалахнула пожежа. Масштаби пошкоджень наразі уточнюються.

У Генштабі нагадали, що в березні 2026 року на цьому ж підприємстві вже було пошкоджено літак А-50, який перебував на обслуговуванні.

Один такий літак коштує близько 350 млн доларів, а в Росії залишилося лише кілька справних бортів.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ

У ніч проти 9 листопада Санкт-Петербург і Ленінградська область зазналимасованої атаки безпілотників. Місцева влада заявила про «величезну кількість БПЛА», вибухи та можливе ураження промислових об’єктів. На тлі атаки в місті також виникли перебої з мобільним інтернетом.

Напередодні у Ростовській області Росії внаслідок атаки безпілотниківпошкоджено міст через річку Міус на автомагістралі «Новоросія», що з'єднує Ростов-на-Дону з тимчасово окупованими територіями України.

Нагадаємо, у ніч проти 5 листопада безпілотники атакували Рязанський нафтопереробний завод, який є одним із найбільших нафтопереробних підприємств Росії. Унаслідок атаки в місті виникли пожежі на промислових об’єктах, а частина Рязані залишилася без електропостачання.

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