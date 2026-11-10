Силы обороны нанесли удар по авиазаводу в РФ, где обслуживаются самолеты А-50

В ночь на 10 ноября украинские защитники нанесли удар по 123-му авиаремонтному заводу в Старой Руси Новгородской области.

Предприятие специализируется на ремонте, модернизации и обслуживании военно-транспортной авиации, в частности самолетов дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

После удара на территории завода раздались взрывы и вспыхнул пожар. Масштабы повреждений в настоящее время уточняются.

В Генштабе напомнили, что в марте 2026 года на этом же предприятии уже был поврежден самолёт А-50, находившийся на обслуживании.

Один такой самолёт стоит около 350 млн долларов, а в России осталось лишь несколько исправных борт.

Источник: Генеральный штаб ВСУ

В ночь на 9 ноября Санкт-Петербург и Ленинградская область подверглись массированной атаке беспилотников. Местные власти заявили об огромном количестве БПЛА, взрывах и возможном поражении промышленных объектов. На фоне атаки в городе также возникли перебои с мобильным интернетом.

Накануне в Ростовской области России в результате атаки беспилотников был поврежден мост через реку Миус на автомагистрали «Новороссия», соединяющей Ростов-на-Дону с временно оккупированными территориями Украины.

Напомним, в ночь на 5 ноября беспилотники атаковали Рязанский нефтеперерабатывающий завод, который является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России. В результате атаки в городе возникли пожары на промышленных объектах, а часть Рязани осталась без электроснабжения.

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