Specjalny komitet Izby Reprezentantów USA ds. Chin zwrócił się do Mercedes-Benz z pytaniami dotyczącymi chińskich akcjonariuszy spółki, transferu technologii oraz komponentów chińskiej produkcji w samochodach przeznaczonych na rynek amerykański. Producent ma odpowiedzieć na około dwa tuziny pytań do 1 grudnia, podaje Motor1.

List z 17 listopada wysłali przewodniczący komitetu, republikanin John Moolenaar, oraz czołowy demokrata panelu Ro Khanna. Ustawodawcy chcą również uzyskać dokumenty i przeprowadzić spotkanie z dyrektorem generalnym Mercedes-Benz North America Jasonem Hoffem.

Jakich informacji żądają ustawodawcy

Komitet prosi o wyjaśnienie, czy Pekin może wpływać na strategiczne decyzje Mercedes-Benz, a także o ujawnienie ustaleń dotyczących transferu technologii i dostępu strony chińskiej do prac badawczych oraz inżynieryjnych firmy. Ustawodawców osobno interesują chińskie komponenty w samochodach produkowanych lub sprzedawanych w USA oraz kontakty producenta z przedstawicielami chińskich władz.

Komitet poprosił również Mercedes-Benz o zachowanie dokumentów i korespondencji elektronicznej dotyczących tego zapytania. W liście ustawodawcy oświadczyli, że obawy dotyczące własności potęguje charakter akcjonariuszy oraz wpływ, jaki — według oceny komitetu — mogą oni wywierać na spółkę.

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Stanowisko Mercedes-Benz i możliwe ograniczenia

Mercedes-Benz potwierdził otrzymanie listu i zadeklarował gotowość do współpracy. Firma podkreśliła, że działa niezależnie pod kierownictwem zarządu, a jej akcjonariusze nie mają miejsc w zarządzie ani uprawnień zarządczych.

Komitet zwrócił uwagę, że państwowa Beijing Automotive Group posiada prawie 10% akcji Mercedes-Benz, a przewodniczący Geely Li Shufu ma kolejne niemal 10% poprzez własny pakiet. W tym kontekście Kongres rozważa zaostrzenie ograniczeń wobec producentów samochodów z chińskim udziałem własnościowym. Ustawa zatwierdzona w lipcu przez Senacką Komisję Handlu przewiduje zakaz sprzedaży samochodów w USA przez firmy, w których udział chińskiej własności przekracza 15%.

W obecnym brzmieniu inicjatywy Mercedes-Benz przekroczyłby ten próg. Jednocześnie republikański senator Bernie Moreno oświadczył, że ostateczna ustawa prawdopodobnie będzie zawierać wyjątek dla Mercedes-Benz; podobną ochronę omawia się także dla Volvo Cars, którego pakiet kontrolny należy do Geely.

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