Sekretarz obrony USA Pete Hegseth odwołał generała porucznika Bretta Sylvię ze stanowiska dyrektora ds. strategii, planów i polityki J-5 w Połączonym Sztabie. Informuje o tym The Hill, powołując się na dwóch amerykańskich urzędników znających sytuację.

Odwołanie generała porucznika

Sylvia, który wcześniej dowodził 101. Dywizją Powietrznodesantową Armii USA, został odwołany w tym tygodniu. Przyczyny tej decyzji nie sprecyzowano. Biuro Hegsetha skierowało prośbę redakcji o komentarz do Połączonego Sztabu.

Rzecznik Połączonego Sztabu oświadczył, że przewodniczący Kolegium Połączonych Szefów Sztabów generał Dan Caine, Połączony Sztab i Połączone Siły wyrażają wdzięczność Sylvii i jego rodzinie za 32 lata służby dla Stanów Zjednoczonych. Życzył im również powodzenia w dalszym życiu.

Nie wiadomo obecnie, kto zastąpi Sylvię na tym stanowisku. Według jednego amerykańskiego urzędnika i innego źródła znającego sprawę, obowiązki szefa odpowiedniego dyrektoriatu zazwyczaj tymczasowo pełni zastępca lub wicedyrektor, dopóki prezydent nie zgłosi kandydata do zatwierdzenia przez Senat.

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Rola J-5 i zmiany kadrowe

Dyrektoriat J-5 przygotowuje dla przewodniczącego Kolegium Połączonych Szefów Sztabów plany oraz rekomendacje dotyczące polityki i strategii. Jego zadaniem jest wspieranie rekomendacji wojskowych dla prezydenta i innych przywódców USA, z uwzględnieniem kontekstu strategicznego, koordynacji międzyresortowej, współpracy z sojusznikami, stanowisk dowódców dowództw bojowych oraz ryzyk związanych z realizacją Narodowej Strategii Wojskowej.

Jak zauważa The Hill, Sylvia stał się kolejnym wysokim rangą oficerem, którego Hegseth odwołał lub zmusił do opuszczenia stanowiska, odkąd stanął na czele Pentagonu. W tym czasie podjęto ponad dwa tuziny takich decyzji kadrowych, które wywołały sprzeciw wśród demokratów i republikanów w Kongresie.

Na początku października Hegseth bronił planu redukcji nawet o 20% liczby admirałów i generałów w Armii USA, Marynarce Wojennej i Siłach Powietrznych. Twierdził, że struktura dowodzenia jest zbyt przeciążona wysokimi stopniami i oderwana od żołnierzy w terenie. Poprzednik Sylvii, generał porucznik Joe McGee, przeszedł w ubiegłym roku na emeryturę po napięciach w relacjach z Hegsethem i Caine'em.

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