美国国防部长皮特·赫格塞思已解除布雷特·西尔维亚中将担任参谋长联席会议战略、计划与政策（J-5）主任的职务。《国会山报》报道称，两名知情美国官员透露了这一消息。

中将被解职

西尔维亚此前曾指挥美国陆军第101空降师，本周被解职。该决定的原因尚未说明。赫格塞思办公室将该媒体的置评请求转交给参谋长联席会议。

参谋长联席会议发言人表示，参谋长联席会议主席丹·凯恩上将、参谋长联席会议及联合部队感谢西尔维亚及其家人为美国服务32年。他还祝愿他们在今后的生活中一切顺利。

目前尚不清楚谁将接替西尔维亚的职位。据一名美国官员和另一名知情消息人士称，在总统提名候选人并由参议院批准之前，相关部门负责人职责通常由副主任或副职主任临时履行。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

J-5的作用与人事变动

J-5部门为参谋长联席会议主席制定计划，并提供政策和战略建议。其任务是为向总统及其他美国领导人提出的军事建议提供支持，同时考虑战略背景、跨部门协调、与盟友的合作、作战司令部指挥官的立场，以及执行国家军事战略的风险。

《国会山报》指出，自赫格塞思执掌五角大楼以来，西尔维亚成为又一名被他解职或被迫离任的高级军官。在此期间，已有超过两打此类人事决定，并引发国会民主党人与共和党人的反对。

10月初，赫格塞思为一项计划辩护，该计划拟削减美国陆军、海军和空军中多达20%的海军上将和将军。他表示，指挥体系中过高级别军衔人员过多，且脱离一线军人。西尔维亚的前任乔·麦基中将去年在与赫格塞思和凯恩关系紧张后退休。

关注我们在