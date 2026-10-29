Министр обороны США Пит Хегсет уволил генерал-лейтенанта Бретта Сильвию с должности директора по стратегии, планированию и политике J-5 Объединенного штаба. Об этом сообщает The Hill со ссылкой на двух американских чиновников, осведомленных о ситуации.

Увольнение генерал-лейтенанта

Сильвию, который ранее командовал 101-й воздушно-десантной дивизией Армии США, уволили на этой неделе. Причину такого решения не уточняют. Офис Хегсета направил запрос издания о комментарии в Объединенный штаб.

Представитель Объединенного штаба заявил, что председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн, Объединенный штаб и Объединенные силы выражают благодарность Сильвии и его семье за 32 года службы Соединенным Штатам. Он также пожелал им успехов в дальнейшей жизни.

Кто заменит Сильвию на этой должности, пока неизвестно. По данным одного американского чиновника и еще одного осведомленного источника, обязанности руководителя соответствующего директората обычно временно исполняет заместитель или вице-директор, пока президент не выдвинет кандидата для утверждения Сенатом.

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Роль J-5 и кадровые изменения

Директорат J-5 готовит для председателя Объединенного комитета начальников штабов планы, рекомендации по политике и стратегии. Его задачей является поддержка военных рекомендаций президенту и другим руководителям США с учетом стратегического контекста, межведомственной координации, сотрудничества с союзниками, позиций командующих боевыми командованиями и рисков реализации Национальной военной стратегии.

Как отмечает The Hill, Сильвия стал еще одним высокопоставленным офицером, которого Хегсет уволил или вынудил покинуть должность с тех пор, как возглавил Пентагон. За это время было принято более двух десятков таких кадровых решений, и они вызвали возражения среди демократов и республиканцев в Конгрессе.

В начале октября Хегсет защищал план сократить до 20% адмиралов и генералов в Армии США, ВМС и ВВС. Он заявлял, что командная структура слишком перегружена высшими званиями и оторвана от военнослужащих на местах. Предшественник Сильвии, генерал-лейтенант Джо Макги, в прошлом году ушел в отставку после напряженности в отношениях с Хегсетом и Кейном.

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