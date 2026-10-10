Amerykańscy senatorowie z Partii Demokratycznej określili decyzję administracji prezydenta Donalda Trumpa o zezwoleniu na zakup rosyjskiego oleju napędowego na całym świecie przez okres sześciu miesięcy jako całkowitą zdradę Ukrainy. Uważają oni również, że decyzja ta stanowi zdradę wobec europejskich sojuszników oraz ogólnie wobec bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych.



Oświadczenie podpisali: czołowa demokratka w Senackiej Komisji Spraw Zagranicznych Jean Shaheen, lider mniejszości demokratycznej w Senacie Chuck Schumer oraz czołowa demokratka w Senackiej Komisji Bankowej Elizabeth Warren. Chodzi o licencję ogólną nr 135, którą Departament Skarbu USA wydał po porozumieniu Trumpa z rosyjskim dyktatorem Władimirem Putinem.

„Oświadczenie prezydenta Trumpa, że Stany Zjednoczone zezwolą na zakup rosyjskiego oleju napędowego na całym świecie przez okres sześciu miesięcy, stanowi całkowitą zdradę Ukrainy, naszych europejskich sojuszników oraz bezpieczeństwa narodowego Ameryki” – czytamy w oświadczeniu.

Senatorowie przypomnieli, że ceny paliwa w USA i Europie gwałtownie wzrosły z powodu wojny z Iranem, którą sam Trump rozpoczął. Teraz, ich zdaniem, prezydent próbuje naprawić sytuację poprzez „desperackie porozumienia” z dyktatorem, a dla własnych perspektyw politycznych poświęca Ukrainę i sojuszników.

Osobno senatorowie oskarżyli Trumpa o ignorowanie prawa i ponadpartyjnej woli Kongresu. Zaledwie kilka tygodni temu ustawodawcy uchwalili ustawę, która miała odciąć dochody rosyjskiej machiny wojskowej oraz ograniczyć zakup rosyjskiej ropy i gazu.

„Dość tego. Prezydent powinien zakończyć swoją wojnę z Iranem, a nie finansować rosyjską machinę wojskową. Putin reaguje wyłącznie na siłę, a to oznacza zdecydowane działania przeciwko Rosji i tym, którzy pomagają jej prowadzić wojnę przeciwko Ukrainie” – podkreślili.

Chodzi o ustawę im. Lindsey’ego Grahama o sankcjach wobec Rosji i Iranu, nazwaną na cześć senatora, który zmarł w lipcu. Kongres przyjął ją większością głosów obu partii, a Trump podpisał dokument 18 września.

Informacja ta znajduje się we wspólnym oświadczeniu trzech senatorów, opublikowanym na stronie internetowej senackiej komisji spraw zagranicznych.

Przypomnijmy, że prezydent USA Donald Trump ogłosił 9 października osiągnięcie porozumienia z dyktatorem Rosji Władimirem Putinem w sprawie dostaw milionów ton rosyjskiego oleju napędowego na rynek amerykański i światowy.

Ukraińska delegacja negocjacyjna przybyła 9 października do USA na spotkanie z amerykańskimi urzędnikami w celu przygotowania się do przyszłych trójstronnych rozmów w formacie Ukraina–USA–Rosja.

Specjalny przedstawiciel prezydenta USA Steve Witkoff oraz zięć Donalda Trumpa Jared Kushner mogą do końca października ponownie przyjechać do Moskwy na rozmowy z Władimirem Putinem dotyczące zakończenia wojny przeciwko Ukrainie.



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