Сенаторы-демократы назвали «предательством» дизельное соглашение Трампа с Путиным

Сенаторы-демократы США назвали полным предательством Украины решение администрации президента Дональда Трампа разрешить на шесть месяцев закупку российского дизельного топлива во всем мире. Кроме того, они считают такое решение предательством по отношению к европейским союзникам и национальной безопасности Соединенных Штатов в целом.



Заявление подписали ведущая демократка в Комитете Сената по иностранным делам Джин Шейгин, лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер и ведущая демократка в банковском комитете Сената Элизабет Уоррен. Речь идет о Генеральной лицензии 135, которую Минфин США выдал после договоренности Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным.

«Заявление президента Трампа о том, что Соединенные Штаты разрешат закупать российский дизель по всему миру в течение шести месяцев, является полным предательством Украины, наших европейских союзников и национальной безопасности Америки», — говорится в заявлении.

Сенаторы напомнили, что топливо в США и Европе резко подорожало из-за войны с Ираном, которую начал сам Трамп. Теперь, по их мнению, президент пытается исправить ситуацию «отчаянными сделками» с диктатором, а ради собственных политических перспектив жертвует Украиной и союзниками.

Отдельно сенаторы обвинили Трампа в том, что он игнорирует закон и двухпартийную волю Конгресса. Всего несколько недель назад законодатели приняли закон, который должен был перекрыть доходы российской военной машины и ограничить закупки российской нефти и газа.

«Хватит. Президент должен положить конец своей войне с Ираном, а не финансировать военную машину России. Путин реагирует только на силу, а это означает жесткие меры против России и тех, кто помогает ей вести войну против Украины», — подчеркнули они.

Речь идет о законе имени Линдси Грэма о санкциях против России и Ирана, названном в честь сенатора, скончавшегося в июле. Конгресс принял его большинством голосов обеих партий, а Трамп подписал документ 18 сентября.

Об этом говорится в совместном заявлении трех сенаторов, опубликованном на сайте сенатского комитета по иностранным делам.

Напомним, что президент США Дональд Трамп заявил 9 октября о достижении договоренности с диктатором РФ Владимиром Путиным о поставках миллионов тонн российского дизельного топлива на американский и мировой рынки.

Украинская переговорная делегация прибыла 9 октября в США для встречи с американскими официальными лицами с целью подготовки к предстоящим трехсторонним переговорам в формате Украина-США-РФ.

Спецпредставитель президента США Стив Виткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер могут до конца октября вновь приехать в Москву для переговоров с Владимиром Путиным о прекращении войны против Украины.



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