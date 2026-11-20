Szwecja wezwie ambasadora Rosji w związku ze skutkami rosyjskiego ataku na Kijów z 19 listopada, podczas którego uszkodzeniu uległy placówki dyplomatyczne kilku krajów europejskich.

Poinformowała o tym minister spraw zagranicznych Szwecji Maria Malmer Stenergård.

Minister poinformowała, że w czwartek rano w pobliżu ambasady Szwecji w Kijowie doszło do wybuchu, a rosyjskie ataki dotknęły również budynki placówek dyplomatycznych Austrii i Holandii.

„Jestem w stałym kontakcie z naszym ambasadorem i z ulgą mogę poinformować, że wszyscy nasi pracownicy są bezpieczni i znajdują się na miejscu” – napisała szwedzka dyplomatka.

Malmö Stenergård podkreśliła, że ludność Ukrainy codziennie zmuszona jest znosić bezsensowne rosyjskie ataki, które świadczą o braku zainteresowania Rosji pokojem.

„Rosja ponosi pełną odpowiedzialność za skutki swojej agresji wobec Ukrainy. Wzywamy Rosję do przestrzegania norm międzynarodowego prawa humanitarnego. Wezwiemy rosyjskiego ambasadora” – oświadczyła szefowa MSZ.

Dodała, że Szwecja pozostaje nieugięta w swoim planie, który przewiduje wzmocnienie wsparcia dla Ukrainy i zwiększenie presji na Rosję.

Napisała o tym na X.

Przypomnijmy, że w Kijowie w wyniku rosyjskiego ataku uszkodzona została ambasada Holandii.

Wcześniej informowaliśmy, że Szwecja wezwała rosyjskiego dyplomatę w związku z atakami na Ukrainę

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