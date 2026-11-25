Wicepremieri minister obrony narodowej Polski Władysław Kosiniak-Kamysz stwierdził, że sojusznicy nie wykazują jak dotąd wystarczającej determinacji, by podjąć decyzję o zestrzeleniu nad terytorium Ukrainy rosyjskich obiektów zmierzających w kierunku polskiej przestrzeni powietrznej.

Jak powiedział, dyskusja ta trwa już od dawna, a obecnie partnerzy wykazują większą gotowość do rozmów, ale nie doszli jeszcze do konkretnych działań.

Szef polskiego resortu obrony podkreślił, że Warszawa liczy na to, że solidarność NATO przełoży się na konkretne działania, a nie tylko na deklaracje. Poinformował również, że Polska przekazała sekretarzowi generalnemu NATO Markowi Rutte listę niezbędnego sprzętu wojskowego, na którą składają się systemy obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej, a także środki rozpoznawcze.

Źródło: RMF24.

Rosja prawdopodobnie celowo skierowała rakiety i drony w stronę polskiej przestrzeni powietrznej rano 20 listopada, podczas zmasowanego ataku na Ukrainę. Kreml mógł w ten sposób sprawdzać reakcję NATO i próbować powstrzymać dalsze wsparcie wojskowe dla Ukrainy.

W Polsce oświadczono, że ostrzeżenia o naruszeniu przestrzeni powietrznej przez rosyjskie obiekty wysłano przed ich upadkiem, a nie po nim, jak informowano wcześniej.

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