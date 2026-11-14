W Częstochowie w Polsce rozważane jest wprowadzenie od 1 stycznia 2027 roku lokalnej opłaty, którą mieliby uiszczać odwiedzający miasto. Pełniący obowiązki prezydenta miasta Łukasz Pabiś oświadczył, że przed podjęciem decyzji planuje przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami, pracodawcami oraz przedstawicielami branży hotelarskiej i turystycznej.

Jak informuje RMF24, Pabiś zaapelował także o zgłaszanie propozycji dotyczących wysokości opłaty. W publicznej debacie inicjatywa jest nazywana „opłatą pielgrzymkową” lub „podatkiem od pielgrzymów”.

Maksymalna stawka i wpływy

Po wejściu w życie nowych zasad maksymalna stawka lokalnej opłaty może wynieść 5,03 zł od osoby za każdą dobę pobytu. Według szacunków Pabisia, jeśli miasto ustali opłatę na maksymalnym poziomie, budżet Częstochowy mógłby co roku otrzymywać około 1,5 mln zł dodatkowych wpływów.

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Zwolennicy opłaty wskazują na koszty związane z masowym ruchem pielgrzymkowym, w tym sprzątaniem ulic i przestrzeni publicznych. Według danych władz miasta zabezpieczenie medyczne i sanitarne ruchu pielgrzymkowego kosztuje około 400 tys. zł rocznie. Wydatki na sprzątanie ulic i parków nie są osobno ujmowane w budżecie.

Zmiany w prawie

Inicjatywy dotyczące takiej opłaty były omawiane w Częstochowie od wielu lat, jednak dotychczas jej nie uchwalono. Nowelizacja przepisów, która ma wejść w życie 1 stycznia 2027 roku, znosi kryterium czystości powietrza dla wprowadzenia lokalnej opłaty.

Po zmianie zasad do pobierania opłaty gminie wystarczy posiadanie walorów krajobrazowych, przyrodniczych lub turystycznych, w tym zabytków. Według rządowych szacunków nowe przepisy mogą umożliwić pobieranie takiej opłaty ponad 1600 z 2479 polskich gmin.

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