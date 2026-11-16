W Anglii organizacja antydyskryminacyjna Kick It Out otrzymała w sezonie 2025-26 rekordowe 1744 zgłoszenia dotyczące dyskryminacji w piłce nożnej. To o 25% więcej niż w poprzedniej kampanii. Liczba zgłoszeń dotyczących homofobii wzrosła o 46% — do 203, podaje BBC Sport.

Wzrost skarg na przyśpiewki

Według Kick It Out organizacja otrzymała również 142 zgłoszenia dotyczące masowych dyskryminacyjnych przyśpiewek — o 41% więcej niż w sezonie 2024-25, co jest najwyższym odnotowanym wynikiem. Wśród takich przypadków wzrosła liczba homofobicznych i transfobicznych przyśpiewek.

W szczególności w sezonie 2025-26 wpłynęły 24 zgłoszenia dotyczące homofobicznych przyśpiewek — najwięcej od trzech lat. Chodzi między innymi o obraźliwą przyśpiewkę, która jest głównie kierowana przeciwko zawodnikom i kibicom Chelsea. Liczba zgłoszeń takich incydentów spadła po kryminalizacji tej przyśpiewki w 2022 roku.

Kick It Out wiąże część incydentów z wydarzeniami krajowymi i światowymi. Według oceny organizacji po orzeczeniu Sądu Najwyższego w sprawie płci oraz zakazie Angielskiego Związku Piłki Nożnej dotyczącym gry transpłciowych kobiet w kobiecej piłce nożnej nastąpił wzrost transfobicznych obelg.

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Inicjatywy klubów i reprezentacja

W ubiegłym sezonie Premier League wprowadziła inicjatywę Premier League With Pride, związaną z lutym i Miesiącem Historii LGBTQ+. W sezonie 2026-27 odbędą się dla niej dwie kolejki meczów, aby wszystkie 20 klubów ligi miało w tym okresie mecz u siebie. Nie zaplanowano centralnej akcji w listopadzie.

Jednocześnie Premier League zakończyła współpracę z kampanią Stonewall Rainbow Laces przed sezonem 2025-26. Podczas ostatniej kampanii, która trwała od 29 listopada do 5 grudnia 2024 roku, kapitan Ipswich Sam Morsy odmówił noszenia tęczowej opaski kapitańskiej, a Manchester United zrezygnował z użycia tematycznej kurtki po sprzeciwie Noussaira Mazraouiego.

Kick It Out zebrała dane o zespołach kierowniczych 17 z 20 klubów Premier League: jedynie 0,3% osób na tych stanowiskach otwarcie identyfikuje się jako członkowie społeczności LGBTQ+. Wśród starszych trenerów w 11 klubach, które odpowiedziały na zapytanie, nie było takich osób. Jednocześnie w tym sezonie wszystkie 20 klubów Premier League ma odrębne grupy kibiców LGBTQ+.

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