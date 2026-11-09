W Armenii zatrzymano dwóch rosyjskich żołnierzy za napaść na Ukraińca
W Armenii funkcjonariusze organów ścigania zatrzymali dwóch żołnierzy z rosyjskiej bazy wojskowej, których podejrzewa się o pobicie obywatela Ukrainy. Do zdarzenia doszło około miesiąca temu w mieście Gyumri. Obecnie organy ścigania wyjaśniają okoliczności tego ataku.
Rosyjscy żołnierze przebywają w areszcie
Ukrainiec zgłosił się do organów ścigania ze zgłoszeniem o pobiciu. Według jego relacji, został zaatakowany przez dwóch rosyjskich żołnierzy w dzielnicy Ani w mieście Gyumri.
W tej sprawie wszczęto postępowanie karne. Sprawa jest prowadzona na podstawie artykułu dotyczącego użycia przemocy fizycznej przez grupę osób. Zlecono również ekspertyzę sądowo-medyczną.
Dwóch żołnierzy z rosyjskiej bazy w Gyumri zostało zatrzymanych. Są oni podejrzani o spowodowanie lekkich obrażeń ciała. Obecnie przebywają w armeńskim zakładzie karnym.
Przyczyny konfliktu nie zostały na razie podane. W artykule nie zamieszczono oficjalnych komentarzy zatrzymanych.
Informację tę podała w poniedziałek, 9 listopada, armeńska sekcja Radia Wolność.
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