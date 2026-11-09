В Армении задержали двух российских военнослужащих за нападение на украинца

В Армении правоохранительные органы задержали двух военнослужащих российской военной базы, которых подозревают в избиении гражданина Украины. Инцидент произошел около месяца назад в городе Гюмри. В настоящее время правоохранительные органы выясняют обстоятельства нападения.

Российские военные находятся под стражей



Украинец обратился в правоохранительные органы с заявлением об избиении. По его словам, на него напали двое российских военнослужащих в районе Ани города Гюмри.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Дело расследуется по статье о применении физического насилия группой лиц. Также назначена судебно-медицинская экспертиза.

Двоих военнослужащих российской базы в Гюмри взяли под стражу. Их подозревают в причинении легких телесных повреждений. В настоящее время они находятся в армянском пенитенциарном учреждении.

Причины конфликта пока не сообщаются. Официальных комментариев задержанных в материале не приводится.

Об этом пишет армянская служба Радио Свобода в понедельник, 9 ноября.

Видео: В Польше мужчина напал с ножом на двух украинцев из-за их национальности.

В Познани задержали двух женщин после нападения на украинцев

Читай нас в