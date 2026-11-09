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У Вірменії затримали двох російських військових за напад на українця

UA NEWS 09 Листопада 2026 19:31
У Вірменії затримали двох російських військових за напад на українця
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У Вірменії правоохоронці затримали двох військовослужбовців російської військової бази, яких підозрюють у побитті громадянина України. Інцидент стався близько місяця тому в місті Гюмрі. Наразі обставини нападу з'ясовують правоохоронці.

Російські військові перебувають під вартою


Українець звернувся до правоохоронців із заявою про побиття. За його словами, на нього напали двоє російських військовослужбовців у районі Ані міста Гюмрі.

За цим фактом відкрили кримінальне провадження. Справу розслідують за статтею про застосування фізичного насильства групою осіб. Також призначили судово-медичну експертизу.

Двох військових російської бази в Гюмрі взяли під варту. Їх підозрюють у заподіянні легких тілесних ушкоджень. Наразі вони перебувають у вірменській пенітенціарній установі.

Причини конфлікту поки не повідомляються. Офіційних коментарів затриманих у матеріалі не наведено. 

Про це пише вірменська служба Радіо Свобода у понеділок, 9 листопада.

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