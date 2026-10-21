Ukraina zwraca się do partnerów o 3,5 mld euro do końca roku – Zełenski

Ukraina prowadzi aktywne działania we współpracy z partnerami międzynarodowymi w celu pozyskania środków na pokrycie niepokrytego deficytu budżetowego w wysokości 3,5 miliarda euro (około 4,1 miliarda dolarów amerykańskich) w bieżącym roku budżetowym. Poinformował o tym prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Według głowy państwa kwestia ta była omawiana podczas spotkań roboczych ze stroną norweską. Jednocześnie Ministerstwo Finansów Ukrainy zaznacza, że całkowite niepokryte zapotrzebowanie państwa na zewnętrzne finansowanie budżetu na rok 2027 sięga 32,6 miliarda dolarów amerykańskich z łącznej kwoty 52,6 miliarda dolarów, a deficyt środków na sektor obronny szacuje się na 40 miliardów euro z niezbędnych 70 miliardów euro.

Źródło: Interfax-Ukraina.

Ukraina ma otrzymać 17 miliardów euro wsparcia budżetowego od Unii Europejskiej do końca 2026 roku, jednak środki te będą uzależnione od wdrożenia niezbędnych reform. Stwierdził to przewodniczący Rady Europejskiej António Costa, przemawiając w Parlamencie Europejskim w Strasburgu. Zapewnił również, że UE będzie uczestniczyć w finansowaniu potrzeb Ukrainy w 2027 roku i wezwał międzynarodowych partnerów do zwiększenia pomocy.

Przywódcy państw Unii Europejskiej spotkają się w dniach 26–27 listopada na specjalnym posiedzeniu Rady Europejskiej, którego głównymi tematami będą wieloletnie ramy finansowe UE na lata 2028–2034 oraz kwestia finansowania Ukrainy w 2027 roku. O odpowiednich planach poinformował szef gabinetu przewodniczącego Rady Europejskiej, António Costa Pedro Lurti, w piśmie skierowanym do państw członkowskich.

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