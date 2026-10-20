Peter Magyar opowiedział się za jak najszybszym przejściem Węgier na euro – Bloomberg

Szef rządu Węgier Péter Magyar oraz minister finansów András Karman wyrazili poparcie dla jak najszybszego przystąpienia kraju do strefy euro.

W rozmowie z dziennikarzami w Budapeszcie Madjar nie podał konkretnej daty przejścia na wspólną walutę, zaznaczając: „Im wcześniej, tym lepiej”. Według niego przyczyni się to do „stabilności cenowej i przewidywalności”, a także przyniesie korzyści całej gospodarce dzięki obniżeniu kosztów finansowania, w szczególności w przypadku kredytów hipotecznych.

Polityk stwierdził, że Węgry powinny najpierw wejść do „poczekalni” ERM-2, a następnie przejść na euro pod warunkiem poparcia w głosowaniu. Oświadczenia te pojawiły się po przedstawieniu projektu budżetu na rok 2027, w którym nakreślono drogę do spełnienia unijnych kryteriów dotyczących deficytu do 2030 roku. Ponadto przedstawiciele rządu szczegółowo omówili plany zwalczania nieefektywnych wydatków i korupcji w celu optymalizacji aparatu państwowego. Po tych oświadczeniach węgierski forint odzyskał część pozycji utraconych w ciągu dnia.

Źródło: Bloomberg.

Wcześniej Péter Magyar skrytykował wypowiedzi Viktora Orbána dotyczące nowego węgierskiego organu antykorupcyjnego. Obecny premier stwierdził, że wypowiedzi Orbána można uznać za „przemoc wobec urzędnika państwowego”.

Węgry przywróciły dostęp do szeregu ukraińskich serwisów informacyjnych, które zostały zablokowane w odpowiedzi na wzajemne ograniczenia ze strony Kijowa. Decyzja ta stanowiła krok w kierunku częściowego odblokowania wymiany informacji między krajami po konflikcie medialnym.

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