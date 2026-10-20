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Sieć OLDY tymczasowo zamknęła sklep w Żytomierzu z powodu rosyjskiego ataku

UA NEWS 20 października 2026 17:25
Sieć OLDY tymczasowo zamknęła sklep w Żytomierzu z powodu rosyjskiego ataku

Sklep z artykułami budowlanymi sieci OLDY, znajdujący się przy ulicy Witruka 9 w Żytomierzu, tymczasowo zawiesił działalność w wyniku ostrzału wrogiego.

Biuro prasowe firmy poinformowało, że w wyniku ataku nikt nie ucierpiał. Obecnie detalista pracuje nad jak najszybszym przywróceniem działalności obiektu handlowego i obiecuje poinformować o ponownym otwarciu w osobnym komunikacie.

Informację tę podał dział prasowy firmy.

W nocy 20 października rosyjskie wojska zaatakowały obwód żytomierski, zadając ciosy obiektom infrastruktury kolejowej i cywilnej. W wyniku trafień na miejscu wybuchły pożary.

Przypomnijmy, że 20 października nad miejscowością Hatne w obwodzie kijowskim zestrzelono rosyjski bezzałogowy statek powietrzny typu „Shahed”. Następnie pojawiły się doniesienia o upadku bezzałogowego statku powietrznego na drogę i zapaleniu się samochodów.

Rano 20 października pociągi kijowskiego metra ponownie kursują na czerwonej linii między stacjami „Akademmistechko” a „Lisowa”.

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