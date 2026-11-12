Боец Мераб Двалишвили не появился на предматчевой пресс-конференции турнира RAF Abu Dhabi в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты. Это произошло после того, как полиция Абу-Даби сообщила о его задержании в связи с инцидентом в отеле.

Как сообщает The National, в среду на Двалишвили и Сабу Лазишвили напали в холле одного из отелей Абу-Даби во время интервью. Полиция заявила о задержании восьми участников инцидента, а также двух человек, которые его снимали. Все они были переданы органам прокуратуры.

Организаторы связались с властями ОАЭ

Совладелец и генеральный директор RAF Чад Бронштейн заявил на пресс-конференции, что организация поддерживает контакт с властями ОАЭ по поводу освобождения Двалишвили. По его словам, спортсмен чувствует себя хорошо, а ситуацию пытаются урегулировать.

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Бронштейн также сообщил, что Усман Нурмагомедов не посетит мероприятие в субботу. Он не был заявлен на турнир в качестве участника поединков. Его старший брат Умар Нурмагомедов должен был встретиться с бывшим бойцом UFC Урайей Фейбером. Издание отметило, что не смогло подтвердить причастность Умара Нурмагомедова к инциденту или то, входил ли он в число десяти задержанных.

Участие Двалишвили под вопросом

Двалишвили был запланирован на поединок с Марлоном Мораесом в промежуточном весе. Фейбер заявил, что готов драться с кем-то в субботу, а организаторы могут найти замену в сжатые сроки. В случае отсутствия Двалишвили возможным вариантом мог бы стать поединок Фейбера с Мораесом.

Главным поединком RAF Abu Dhabi должна стать встреча Хамзата Чимаева и Криса Вайдмана за вакантный титул RAF в полутяжелом весе. В соглавном поединке Арман Царукян должен драться с Нейманом Грейси. Вайдман заменил травмированного Колби Ковингтона за шесть дней до соревнований.

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